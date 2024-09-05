Идеальный трехочковый: Кроос показал свои навыки в баскетболе, победив звезду НБА

Легендарный футболист Тони Кроос завершил прфоессиональную карьеру по итогам прошлого сезона.

34-летний игрок наслаждается отдыхом и принял участие в выставочном турнире.

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Во время мероприятия Кроос показал свои навыки в баскетболе, посоревновавшись с немецким баскетболистом Бруклина Деннисом Шредером.

Тони выполнил четыре точные попытки из пяти при выполнении трехочковых с разных позиций. На счету Шредера - три удачных броска.

Ранее сообщалось, что Роналду отдохнул с Джорджиной на яхте, где схватил девушку за ягодицу.

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