Идеальный трехочковый: Кроос показал свои навыки в баскетболе, победив звезду НБА
Футболист показал отличный результат.
Легендарный футболист Тони Кроос завершил прфоессиональную карьеру по итогам прошлого сезона.
34-летний игрок наслаждается отдыхом и принял участие в выставочном турнире.
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Во время мероприятия Кроос показал свои навыки в баскетболе, посоревновавшись с немецким баскетболистом Бруклина Деннисом Шредером.
Тони выполнил четыре точные попытки из пяти при выполнении трехочковых с разных позиций. На счету Шредера - три удачных броска.
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