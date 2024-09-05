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Фесюн: Где я, а где Брентфорд

Голкипер Шахтера в интервью Football.Ua отреагировал на слухи о его переходе в Англию, который мог состояться летом.
Сегодня, 21:23
Кирил Фесюн / Шахтер
Кирил Фесюн / Шахтер

Вратарь донецкого Шахтера Кирилл Фесюн пообщался с порталом Football.ua .

В интервью Фесюн отреагировал на летние новости об интересе к нему английского Брентфорда. По словам Кирилла, конкретных предложений не было, таковые были лишь от украинских клубов и Шахтер предложил лучшие условия.

«Был определенный интерес со стороны некоторых украинских клубов, но Шахтер был наиболее настойчивым и предложил лучшие условия. Относительно зарубежных клубов я не знаю, возможно были какие-то разговоры, но мы с агентом разговариваем только когда дело доходит до конкретики. На уровне разговоров можно и в Манчестер Сити поехать, и в Барселону. Мне такое не интересно. Конкретное и лучшее предложение было от Шахтера.

Относительно Брентфорда? Что-то слышал об этом, но просто на уровне слухов. Агент мне по этому поводу ничего не говорил. Тем более, где я, и где Брентфорд.

Ярмолюк тоже так думал? Возможно, но я в Шахтере и меня полностью это устраивает».

Голкипер также высказался об информации относительно того, что за него заплатили 3 млн евро.

«Откровенно говоря, я даже не знаю сколько за меня заплатили. Это не мое дело. Если клубы договорились между собой, значит все всех устроило и это самое главное. Я в такие вопросы не лезу. Финансовые процессы пусть решают президенты. Мне следует работать и стараюсь играть как можно лучше. Все остальное меня не беспокоит, я полностью сконцентрирован на своей работе», - резюмировал футболист.

Напомним, ранее Фесюн рассказал, кто был его кумиром.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер брентфорд Кирил Фесюн

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