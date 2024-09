Звезда OnlyFans спровоцировала известного инсайдера на пикантную фразу

Авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо оказался в центре забавной ситуации.

Журналист зарегистрирован на платформе Cameo, где у него можно заказать любую видеообращение за 135 евро.

К нему обратилась моедаль OnlyFans Эльзе Тори, которая является фанаткой Халл Сити. Девушка проанонсировала переход Абу Камара в ее клуб, но вместо крылатого выражения Фабрицио, она сказала: "покрути мне соски". Именно с этой фразой Тори купила обращение от Романо.

ITS NOT OVER!



🚨 Abu Kamara to Hull City, twist my nips! ✅



◉ Full agreement reached between Norwich City and Hull City. ◉ Personal terms agreed, long term contract signed. ◉ Medical passed ✅



Abu Kamara will join Hull City for a fee of £2.5 million rising to £4.5m. ✍️🐯… pic.twitter.com/slsf8s0yJs