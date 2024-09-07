Ман Сити предложит улучшенный контракт для Холанда
Манчестер Сити, скорее всего, вскоре начнет переговоры о новом контракте с Эрлингом Холандом.
Как сообщает Marca, руководство «горожан» готово предложить обновленное соглашение норвежцу с улучшенными условиями, но сторона форварда настаивает на включении необычного пункта.
Представители Холанда хотят, чтобы в договоренность была включена возможность уйти в мадридский Реал за фиксированную сумму, если появится такая возможность.
Действующий контракт Эрлинга действует до 2027 года, по новому ему предложат увеличенную зарплату на уровне с Кевином де Брюйне.
В этом сезоне 24-летний норвежский нападающий провел четыре игры, в которых отметился семью результативными действиями.
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