Ман Сити предложит улучшенный контракт для Холанда

Норвежец заслужил на новую сделку своей непревзойденной игрой.

Манчестер Сити, скорее всего, вскоре начнет переговоры о новом контракте с Эрлингом Холандом.

Как сообщает Marca, руководство «горожан» готово предложить обновленное соглашение норвежцу с улучшенными условиями, но сторона форварда настаивает на включении необычного пункта.

Представители Холанда хотят, чтобы в договоренность была включена возможность уйти в мадридский Реал за фиксированную сумму, если появится такая возможность.

Действующий контракт Эрлинга действует до 2027 года, по новому ему предложат увеличенную зарплату на уровне с Кевином де Брюйне.

В этом сезоне 24-летний норвежский нападающий провел четыре игры, в которых отметился семью результативными действиями.

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