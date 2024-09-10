Получится лучше? Рэшфорд показал видео своей боксерской тренировки

Англичанин не теряет время зря.

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд опубликовал новый пост в социальной сети.

Футболист, который пропускает международные матчи сборной Англии, готовится к играм в чемпионате Англии.

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Рэшфорд провел боксерскую тренировку, показав несколько фрагментов с занятия.

"Смешиваю", - написал Маркус.

В текущем сезоне Рэшфорд провел четыре матча за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, в Сети завирусилось видео с Ямалем, который смотрит на финты Роналдиньо.

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