iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Получится лучше? Рэшфорд показал видео своей боксерской тренировки

Англичанин не теряет время зря.
Сегодня, 12:05
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд опубликовал новый пост в социальной сети.

Футболист, который пропускает международные матчи сборной Англии, готовится к играм в чемпионате Англии.

Читай также: Звезда Милана продолжила войну с легендой Лацио, опубликовав скандальное фото

Рэшфорд провел боксерскую тренировку, показав несколько фрагментов с занятия.

"Смешиваю", - написал Маркус.

В текущем сезоне Рэшфорд провел четыре матча за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.

Напомним, в Сети завирусилось видео с Ямалем, который смотрит на финты Роналдиньо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Челси принял кардинальное решение по Мудрику Челси принял кардинальное решение по Мудрику
Экс-игрок Челси и Интера, который выступал в рф, подписал контракт с клубом Чемпионшипа Экс-игрок Челси и Интера, который выступал в рф, подписал контракт с клубом Чемпионшипа
Чехия - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций Чехия - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Федерер объяснил провал Надаля на Олимпиаде-2024: Трудный жребий Федерер объяснил провал Надаля на Олимпиаде-2024: Трудный жребий
Помочь журналистам

Видео

Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов
Провальный старт Украины в Лиге наций в обзоре матча с Албанией: видео голов и лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: Нидерланды - Германия, Украина - Чехия, матчи Лиги наций и Украина в отборе на Евро U-21
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров

Последние новости

Европа14:04
Челси принял кардинальное решение по Мудрику
Европа13:51
Экс-игрок Челси и Интера, который выступал в рф, подписал контракт с клубом Чемпионшипа
Лига наций13:40
Чехия - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Теннис13:25
Федерер объяснил провал Надаля на Олимпиаде-2024: Трудный жребий
Украина13:20
Северная Ирландия U21 - Украина U21: онлайн-трансляция матча отбора на Евро-2025
Бокс13:00
Леннокс Льюис оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком
Бокс12:35
Промоутер раскрыл секрет победы над Джошуа
Лига наций12:30
Чехия - Украина: команды определились с цветами форм на матч Лиги наций
Европа12:05
Получится лучше? Рэшфорд показал видео своей боксерской тренировки
Лига наций11:55
Сидорчук рассказал, кого не хватает национальной сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK