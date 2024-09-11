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Легенда сборной Франции станет у руля греческого клуба

Клод Макелеле договорился с Астерасом.
Сегодня, 16:25
Клод Макелеле / Getty Images
Клод Макелеле / Getty Images

Экс-хавбек сборной Франции Клод Макелеле возглавит греческий Астерас, пишет Низаар Кинселла.

По информации инсайдера, 51-летний специалист уже достиг с клубом соглашения и вскоре подпишет контракт.

Напомним, за свою футбольную краьеру Макелеле успел поиграть за ПСЖ, Реал и Челси, а затем устроился работать в лондонский клуб.

Там Макелеле курировал игроков, которые находятся в арендах, но год назад покинул Стэмфорд Бридж.

Известно, что в тренерский штаб француза войдет Пол Клемент, работавший ранее с Карло Анчелотти.

Ранее также тренер сборной Бразилии прокомментировал последние результаты команды.

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