Легенда сборной Франции станет у руля греческого клуба

Экс-хавбек сборной Франции Клод Макелеле возглавит греческий Астерас, пишет Низаар Кинселла.

По информации инсайдера, 51-летний специалист уже достиг с клубом соглашения и вскоре подпишет контракт.

Напомним, за свою футбольную краьеру Макелеле успел поиграть за ПСЖ, Реал и Челси, а затем устроился работать в лондонский клуб.

Там Макелеле курировал игроков, которые находятся в арендах, но год назад покинул Стэмфорд Бридж.

Известно, что в тренерский штаб француза войдет Пол Клемент, работавший ранее с Карло Анчелотти.

Ранее также тренер сборной Бразилии прокомментировал последние результаты команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!