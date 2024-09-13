Тен Хаг оценил результаты Манчестер Юнайтед на старте АПЛ: Команда находится в процессе перестройки

Манчестер Юнайтед провально открыл сезон в английской Премьер-лиге. Подопечные Эрика Тен Хага смогли набрать только три зачетных пункта в трех стартовых матчах турнира.

Специалист подвел итоги неуверенной игры "красных дьяволов" на старте чемпионата, заявив, что команда находится в процессе перестройки:

"Мы в процессе перестройки нам нужно интегрировать в команду много молодых игроков. Также необходимо вернуть в строй травмированных. Прежде чем кто-то начнет говорить об оправдании, я знаю, что мы должны побеждать в каждой игре, команда это тоже знает. Мы будем фокусироваться на каждой игре и будем настроены на победу.

Посмотрим, где мы окажемся в мае. Сейчас очень рано говорить, наша цель – выигрывать трофеи, быть повыше в лиге, делать все возможное, чтобы побеждать в каждой игре.

Конечно, результаты никого не устраивают. Но игроки хорошо понимают процесс. Мы в хорошем положении, но нам нужно улучшаться и делать шаг вперед", - цитирует Эрика Manchester Evening News.

Напомним, следующий матч подопечные Тэн Хага проведут против Саутгемптона. Игра намечена на завтра, 14 сентября.

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