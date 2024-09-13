iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг оценил результаты Манчестер Юнайтед на старте АПЛ: Команда находится в процессе перестройки

Коуч верит в своих подопечных.
Сегодня, 09:25
Эрик Тен Хаг / Getty Images
Эрик Тен Хаг / Getty Images

Манчестер Юнайтед провально открыл сезон в английской Премьер-лиге. Подопечные Эрика Тен Хага смогли набрать только три зачетных пункта в трех стартовых матчах турнира.

Специалист подвел итоги неуверенной игры "красных дьяволов" на старте чемпионата, заявив, что команда находится в процессе перестройки:

"Мы в процессе перестройки нам нужно интегрировать в команду много молодых игроков. Также необходимо вернуть в строй травмированных. Прежде чем кто-то начнет говорить об оправдании, я знаю, что мы должны побеждать в каждой игре, команда это тоже знает. Мы будем фокусироваться на каждой игре и будем настроены на победу.

Посмотрим, где мы окажемся в мае. Сейчас очень рано говорить, наша цель – выигрывать трофеи, быть повыше в лиге, делать все возможное, чтобы побеждать в каждой игре.

Конечно, результаты никого не устраивают. Но игроки хорошо понимают процесс. Мы в хорошем положении, но нам нужно улучшаться и делать шаг вперед", - цитирует Эрика Manchester Evening News.

Напомним, следующий матч подопечные Тэн Хага проведут против Саутгемптона. Игра намечена на завтра, 14 сентября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Эрик тен Хаг

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед и Реал следят за игроком олимпийской сборной Испании Манчестер Юнайтед и Реал следят за игроком олимпийской сборной Испании
Роналду: Ван Нистелрой может помочь Манчестер Юнайтед, если тен Хаг будет к нему прислушиваться Роналду: Ван Нистелрой может помочь Манчестер Юнайтед, если тен Хаг будет к нему прислушиваться
Роналду: Манчестер Юнайтед по-прежнему великий клуб и я рад, что там происходят изменения Роналду: Манчестер Юнайтед по-прежнему великий клуб и я рад, что там происходят изменения
Родри: Выиграть Золотой мяч - моя мечта, это источник гордости Родри: Выиграть Золотой мяч - моя мечта, это источник гордости
Помочь журналистам

Видео

Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк в ТОП-20, регресс Ястремской, Володько
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец в топ-300
просмотров
Футбол сегодня: Оболонь - Александрия, Боруссия Д - Хайденхайм, Бетис - Леганес, Сент-Этьен - Лилль
просмотров
УПЛ: Оболонь и Александрия откроют шестой тур
просмотров

Последние новости

Европа10:55
Родри: Выиграть Золотой мяч - моя мечта, это источник гордости
Европа10:35
Роналду - о воспитании детей: Я и Криштиану-младший постоянно ссоримся
Украина10:11
УПЛ: Оболонь и Александрия откроют шестой тур
Теннис10:10
Джокович назвал самые болезненные поражения в карьере, вспомнив победу на Олимпиаде-2024
Европа10:09
Футбол сегодня: Оболонь - Александрия, Боруссия Д - Хайденхайм, Бетис - Леганес, Сент-Этьен - Лилль
Формула 110:04
Гран-при Азербайджана: сегодня пройдут первые две практики
Формула 110:02
Ферстаппен верит, что уик-энд в Баку не будет таким ужасным, как в Монце
Игровые09:50
Сборная Украины по футзалу провела тренировку в Узбекистане перед стартом ЧМ-2024
НБА09:40
Молодой игрок НБА собирается завершить карьеру
Европа09:25
Тен Хаг оценил результаты Манчестер Юнайтед на старте АПЛ: Команда находится в процессе перестройки
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK