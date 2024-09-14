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Футбол

Легенда сборной Англии присоединится к тренерскому штабу национальной команды

Эшли Коул будет помогать Ли Карсли и его возможному преемнику.
Сегодня, 00:50
Эшли Коул / Getty Images
Эшли Коул / Getty Images

Экс-футболист Эшли Коул намерен работать со сборной Англии.

После завершения футбольной карьеры защитник успел поработать с молодежкой Челси и сборной Англии, а затем был ассистентом тренера в Эвертоне и Бирмингема.

Однако Коул решил оставить свою должность в составе "синих" и перейти в национальную команду.

Ожидается, что он присоединится к тренерскому штабу Ли Карлси уже в ближайшее время. Кроме того, если специалист будет заменен другим тренером, Коул, вероятней всего, сохранит свою должность.

Отметим, что Эшли Коул является шестым игроком в истории "трех львов" по количеству матчей, он провел за национальную сборную 107 игр.

Ранее также сообщалось, что Хюрцелер выиграл награду лучшему тренеру августа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эшли Коул

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