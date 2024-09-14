"Сделает нас лучше": Артета оценил переход Стерлинга в Арсенал

В последний день трансферного окна лондонский Арсенал оформил переход вингера Челси Рахима Стерлинга, выступающего за вице-чемпионов АПЛ на правах аренды.

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Наставник Арсенала Микель Артета оценил переход англичанина, заявив, что он сможет помочь своей новой команде:

"Он выглядит великолепно. Прежде всего, потому что у него на лице широкая улыбка и много энергии. Он в деле и хочет доказать свою правоту".

Его преданность делу и уровень энергии, который он вносит в команду, и качество – это большой стимул. Вы можете почувствовать это по игрокам, когда он входит в дверь, что мы становимся лучше с ним. Я думаю, он сделает нас лучше», – цитирует Артету издание BBC Sport.

Напомним, после трех туров "канониры" имеют в активе семь очков и занимает четвертое место турнирной таблицы АПЛ

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