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Артета объяснил, почему продлил контракт с Арсеналом

Испанец будет работать с клубом как минимум до 2027 года.
Сегодня, 08:30
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

На днях лондонский Арсенал продлил контракт с испанским наставником команды Микелем Артетой - новое соглашение специалиста с лондонцами рассчитано до 2027 года.

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Испанский тренер объяснил, что сыграло важную роль в подписании нового соглашения, заявив об амбициозных целях во главе команды:

Это удовольствие от ежедневной работы вместе с амбициозными людьми. Важнейшим фактором стали поддержка, драйв и энтузиазм, окружавшие меня каждый день.

Эду Гаспар (спортивный директор Арсенала, – прим.) был первым, кто постучался в мою дверь до того, как я присоединился. Он сделал звонок и вложил все свое доверие в меня. Чтобы я мог вести эту огромную лодку в том направлении, как мы оба представляли себе.

Это было решающим. Наши отношения были невероятно крепкими, очень честными, очень прозрачными, и я очень благодарен за это", - цитирует Артету клубная пресс-служба.

Напомним, после трех стартовых матчей нового сезона АПЛ у лондонского Арсенала есть в своем активе 7 турнирных пунктов. Лондонцы находятся на четвертой строчке турнирной таблицы.

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