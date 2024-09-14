Атлетико нацелился на звездного одноклубника Довбика

Пауло Дибала может перебраться в Ла Лигу.

Мадридский Атлетико намерен подписать аргентинского полузащитника римской Ромы Пауло Дибалу. Об этом пишет испанское издание todofichajes.

Читай также: Бывший центрбек Атлетико стал одноклубником Довбика

По информации источника, мадридцы рассматривают возможность подписания аргентинца уже в следующее лето, когда у футболиста завершится контракт с римским клубом.

Стоит отметить, в сезоне 2024/25 Пауло Дибала уже успел провести 3 матча на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями.

Напомним, матч четвертого тура итальянской Серии А подопечные Де Росси проведут уже завтра, 15 сентября, против Дженоа. Старт встречи в 13:30 по киевскому времени.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!