Манчестер Сити - Брентфорд 2:1: обзор матча и результат игры 14.09.2024

В субботу, 14 сентября, Манчестер Сити принимал Брентфорд в матче четвертого тура английской Премьер-лиги.

Все голы в этом противостоянии были забиты в первом тайме. После быстрого пропущенного мяча "горожане" отыгрались и одержали победу 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда.

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Манчестер Сити оказался в роли догоняющего уже на 25-й секунде, когда Йоану Висса удалось переправить мяч в ворота. Отыгрались хозяева поля на 19-й минуте благодаря мощному удару Эрлинга Холанда с разворота с угла вратарской. А победу для своей команды норвежский бомбардир оформил на 32-й минуте, успешно перебросив голкипера.

Источник: Getty Images

Украинский полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк в этом матче впервые появился на поле в нынешнем чемпионате, выйдя на замену на 84-й минуте.

Манчестер Сити выиграл четыре своих стартовых матча и с 12 очками лидирует в турнирной таблице АПЛ. Брентфорд имеет в своем активе шесть баллов и занимает седьмое место.

Статистика матча Манчестер Сити - Брентфорд четвертого тура чемпионата Англии

Манчестер Сити - Брентфорд 2:1

Голы: Холанд, 19, 32 - Висса, 1

Ожидаемые голы (xG): 2.08 - 0.88

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 18 - 7

Удары в створ: 7 - 4

Угловые: 12 - 3

Фолы: 8 - 3

Атаки: 134 - 71

Манчестер Сити: Эдерсон - Уокер, Аканджи, Стоунз (Диаш, 84), Льюис (Гвардиол, 46) - Гюндоган, Ковачич (Родри, 46) - Савиньо (Нунеш, 90), Де Брюйне, Грилиш (Силва, 84)

Брентфорд: Флэккен - Коллинз, Ван ден Берг, Пиннок, Янельт (Карвалью, 72), Льюис-Поттер - Айер (Роэрслев, 72), Нергор, Дамсгор (Ярмолюк, 84) - Мбемо, Висса (Шейд, 45)

Предупреждения: Ковачич, Савиньо, Стоунз - Коллинз.

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