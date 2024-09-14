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Холанд установил очередной рекорд АПЛ

Норвежец неудержим в начале сезона.
Сегодня, 17:59
Getty Images
Getty Images

В рамках четвертого тура АПЛ Манчестер Сити встречается с Брентфордом.

«Горожане» быстро пропустили, но дубль Эрлинга Холанда исправил для них ситуацию, а норвежцу помог установить рекорд АПЛ.

На счету Холанда теперь 9 голов в 4 матчах этого сезона. Ранее ни один игрок в истории чемпионата Англии не забивал 9 мячей еще за 4 тура.

На момент написания новости в матче продолжается перерыв. Счет - 2:1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Эрлинг Холанд

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