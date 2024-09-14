Холанд установил очередной рекорд АПЛ
Норвежец неудержим в начале сезона.
В рамках четвертого тура АПЛ Манчестер Сити встречается с Брентфордом.
«Горожане» быстро пропустили, но дубль Эрлинга Холанда исправил для них ситуацию, а норвежцу помог установить рекорд АПЛ.
На счету Холанда теперь 9 голов в 4 матчах этого сезона. Ранее ни один игрок в истории чемпионата Англии не забивал 9 мячей еще за 4 тура.
На момент написания новости в матче продолжается перерыв. Счет - 2:1.
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