Ливерпуль - Ноттингем: Обзор и результат матча АПЛ 14.09.2024
В рамках 4-го тура АПЛ Ливерпуль встретился с Ноттингем Форест.
"Красные" на правах хозяев и номинальных фаворитов играли "первым номером“, однако, "лесники“ достаточно уверенно и компактно действовали в оборонительных действиях, поэтому, трудно сказать, что в первом тайме коллектив Арне Слота создал что-то интересное и опасное.
Во второй половине поединка эта тенденция продолжилась лишь с той разницей, что гости чаще начали выбегать в контратаку, и одна из таких принесла результат. Каллум Гадсон-Одои отправил мяч под штангу, пробив с дальней дистанции и Алиссон ничего с этим не смог поделать.
После этого Ливерпуль еще сильнее начал давить на соперника, а Ноттингем сел еще глубже. Сильнее сегодня оказалась стратегия гостей, поэтому, именно подопечные Нуну Эшпириту Санту одержали сенсационную победу в гостях, а мерсисайдцы впервые в сезоне не только потеряли очки, но и пропустили в свои ворота.
Статистика матча Ливерпуль - Ноттингем Форест
Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1
Гол: Гадсон-Одои, 72
xG: 0.89 - 0.47
Удары:15 - 5
Удары в створ ворот: 7 - 3
Владение мячом: 72% - 28%
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