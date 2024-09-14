Ливерпуль - Ноттингем: Обзор и результат матча АПЛ 14.09.2024

В рамках 4-го тура АПЛ Ливерпуль встретился с Ноттингем Форест.

"Красные" на правах хозяев и номинальных фаворитов играли "первым номером“, однако, "лесники“ достаточно уверенно и компактно действовали в оборонительных действиях, поэтому, трудно сказать, что в первом тайме коллектив Арне Слота создал что-то интересное и опасное.

Во второй половине поединка эта тенденция продолжилась лишь с той разницей, что гости чаще начали выбегать в контратаку, и одна из таких принесла результат. Каллум Гадсон-Одои отправил мяч под штангу, пробив с дальней дистанции и Алиссон ничего с этим не смог поделать.

После этого Ливерпуль еще сильнее начал давить на соперника, а Ноттингем сел еще глубже. Сильнее сегодня оказалась стратегия гостей, поэтому, именно подопечные Нуну Эшпириту Санту одержали сенсационную победу в гостях, а мерсисайдцы впервые в сезоне не только потеряли очки, но и пропустили в свои ворота.

Статистика матча Ливерпуль - Ноттингем Форест

Ливерпуль - Ноттингем Форест 0:1

Гол: Гадсон-Одои, 72

xG: 0.89 - 0.47

Удары:15 - 5

Удары в створ ворот: 7 - 3

Владение мячом: 72% - 28%

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