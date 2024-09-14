Одноклубник Ярмолюка необычным образом вписал себя в историю АПЛ

В рамках четвертого тура АПЛ Брентфорд встретился с Манчестер Сити.

«Пчелы» на 13-ой секунде матча отметились голом. Его автором стал Йона Висса.

Таким образом, конголезский нападающий вписал себя в историю элитного дивизиона, забив самый быстрый гол в ворота действующего чемпиона в истории соревнований.

Отметим, что победить коллективу Томаса Франка не суждено, ведь позже дублем отметился Эрлинг Холанд, который также установил рекорд АПЛ благодаря этому.

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