Мбаппе осчастливил болбоя, сделав подарок после замены в матче с Реал Сосьедадом
Француз совершил милый поступок.
В рамках пятого тура чемпионата Испании Реал на выезде переиграл Реал Сосьедад (2:0).
В составе мадридской команды голами отметились Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе - оба забили с пенальти.
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Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти заменил француза. После замены футболист отметился милым поступком.
Болбой Реал Сосьедада попросил у Мбаппе футболку. Француз подарил мальчику игровую форму, чем сделал его счастливым.
Напомним, бывшею звезду Манчестер Юнайтед потроллили в матче чемпионата Южной Кореи.
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