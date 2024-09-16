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Мбаппе осчастливил болбоя, сделав подарок после замены в матче с Реал Сосьедадом

Француз совершил милый поступок.
Сегодня, 14:50
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

В рамках пятого тура чемпионата Испании Реал на выезде переиграл Реал Сосьедад (2:0).

В составе мадридской команды голами отметились Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе - оба забили с пенальти.

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Главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти заменил француза. После замены футболист отметился милым поступком.

Болбой Реал Сосьедада попросил у Мбаппе футболку. Француз подарил мальчику игровую форму, чем сделал его счастливым.

Напомним, бывшею звезду Манчестер Юнайтед потроллили в матче чемпионата Южной Кореи.

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