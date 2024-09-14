Ванда Нара показала грудь во время фотосессии
Модель зажггла сеть откровенным образом.
Бывшая возлюбленная Мауро Икарди Ванда Нара опубликовала новый пост в социальной сети.
Девушка добавила фото, в которомо она обнажила свою грудь - Ванда была в одном жакете.
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Отметим, что модель объявила об очередном разрыве с форвардом Галатасарая. но продолжает носить обручальное кольцо.
На страницу девушки в Instagram подписаны почти 17 миллионов человек.
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