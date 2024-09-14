Ванда Нара показала грудь во время фотосессии

Бывшая возлюбленная Мауро Икарди Ванда Нара опубликовала новый пост в социальной сети.

Девушка добавила фото, в которомо она обнажила свою грудь - Ванда была в одном жакете.

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Отметим, что модель объявила об очередном разрыве с форвардом Галатасарая. но продолжает носить обручальное кольцо.

На страницу девушки в Instagram подписаны почти 17 миллионов человек.

Ранее жена Судакова похвасталась обольстительными формами на фото с отдыха.

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