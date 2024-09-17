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"Игроки все яснее выражают свои чувства": в PFA отреагировали на заявление Родри

Похоже, футбольным руководителям придется прислушаться.
Сегодня, 18:25
Махета Моланго / Getty Images
Махета Моланго / Getty Images

В Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) прокомментировали слова Родри.

Ранее хавбек Манчестер Сити заявил, что игроки настолько недовольны перегруженным календарем, что могут решиться на забастовку.

В PFA заявили, что уже давно пытаются добиться смягчения календаря, но теперь, когда игроки заговорили об этом вслух и имеют реальные варианты, наверху приедтся наконец к ним прислушаться.

"Перегруженность календаря и растущая нагрузка на игроков больше не являются проблемой, которая может возникнуть в будущем. Она уже возникла. Это тот год, когда мы можем взглянуть на календарь и четко сказать: "Это неправильно".

Игроки это видят, и сейчас они это испытывают на себе. Они все яснее выражают свои чувства, но, как я уже говорил ранее, это проблема не только для игроков – это проблема для всех в футболе.

Мы, профсоюзы, уже предпринимаем юридические действия, чтобы оспорить такой график, и игроки теперь открыто говорят о том, какие у них есть варианты, чтобы добиться изменений. Они хотят, чтобы к ним прислушивались, и руководители должны обратить на это внимание", – заявил генеральный директор PFA Махета Моланго.

Ранее также тренер Ювентуса прокомментировал новый формат Лиги чемпионов.

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