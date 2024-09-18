Ушел из жизни лучший бомбардир ЧМ-1990

В среду, 18 сентября, умер бывший нападающий сборной Италии Сальваторе "Тото" Скиллачи.

Легендарный экс-футболист ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в 2022 году итальянцу диагностировали рак толстой кишки, он перенес две операции, но побороть болезнь не смог.

Тото Скиллачи провел за национальную сборную Италии всего 16 матчей, в которых забил семь голов, но шесть из них пришлись на домашний чемпионат мира-1990. Нападающий начинал мировое первенство на скамейке запасных, но вышел на замену и своим единственным результативным ударом принес победу "Скуадре Адзурре" в стартовом поединке с Австрией.

Источник: Getty Images

В итоге Скиллачи с шесть голами стал лучшим бомбардиром ЧМ-1990 и был признан лучшим игроком турнира, а сборная Италии выиграла бронзовые награды. В голосовании за Золотой мяч 1990 года итальянский форвард занял второе место, уступив только немцу Лотару Маттеусу, который стал чемпионом мира.

Ciao Totò 💙

Eroe delle Notti Magiche pic.twitter.com/UQmGw2ws6p — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) September 18, 2024

Клубную карьеру Скиллачи начинал в Мессине, а в 1989 году перешел из сицилийской команды в Ювентус. После "бьянконери" также представлял миланский Интер, а завершил выступления в японской команде Джубило Ивата.

В составе Ювентуса Скиллачи завоевал Кубок Италии и Кубок УЕФА, а с Интером добавил к своим трофеям еще один Кубок УЕФА.

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