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Атлетико не смогло победить аутсайдера Ла Лиги

"Матрасники" спасли хотя бы ничью во втором тайме.
Сегодня, 00:21
Райо - Атлетико / Getty Images
Райо - Атлетико / Getty Images

В рамках 6-го тура Ла Лиги Атлетико в гостях встретилось с Райо Вальекано.

В первом тайме номинальный фаворит поединка ничего не показал против хозяев, проверяя их голкипера преимущественно ударами с угловых или из-за пределов штрафной площадки.

А вот Райо наоборот смогло открыть счет в матче. Автором забитого гола стал Иси Паласон.

Во второй 45-минутке «матрасники» быстро взяли игру под свой контроль и восстановили паритет в счете. Однако, после этого их соперник удачно успокоил игру и прекрасно действовал в обороне не дав создать ни одного момента и вырвать победу.

Райо - Атлетико 1:1

Голы: Иси, 35 - Галлагер, 50

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: атлетико Ла Лига

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