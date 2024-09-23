Атлетико не смогло победить аутсайдера Ла Лиги
"Матрасники" спасли хотя бы ничью во втором тайме.
В рамках 6-го тура Ла Лиги Атлетико в гостях встретилось с Райо Вальекано.
В первом тайме номинальный фаворит поединка ничего не показал против хозяев, проверяя их голкипера преимущественно ударами с угловых или из-за пределов штрафной площадки.
А вот Райо наоборот смогло открыть счет в матче. Автором забитого гола стал Иси Паласон.
Во второй 45-минутке «матрасники» быстро взяли игру под свой контроль и восстановили паритет в счете. Однако, после этого их соперник удачно успокоил игру и прекрасно действовал в обороне не дав создать ни одного момента и вырвать победу.
Райо - Атлетико 1:1
Голы: Иси, 35 - Галлагер, 50
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