Барселона сообщила степень травмы тер Штегена

Барселона на своем официальном сайте опубликовала заявление насчет травмы Марк-Андре тер Штегена.

Каталонцы подтвердили информацию, которая появилась ранее - у 32-летнего немца диагностировали полный разрыв сухожилия надколенника в правом колене.

"В понедельник днем (23 сентября) ​​ему предстоит хирургическая операция, и после ее завершения будет выпущено новое обновление", - говорится в заявлении клуба.

❗ [MEDICAL NEWS]



Tests carried out on the first team player, Marc ter Stegen confirm that he has a complete rupture in the patella tendon in his right knee. On Monday afternoon he will undergo a surgical process and once complete a new update will be released. pic.twitter.com/V00BNZRQOI