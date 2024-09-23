Барселона сообщила степень травмы тер Штегена

Вероятно, в этом сезоне немецкий голкипер больше не сыграет.

Барселона на своем официальном сайте опубликовала заявление насчет травмы Марк-Андре тер Штегена.

Каталонцы подтвердили информацию, которая появилась ранее - у 32-летнего немца диагностировали полный разрыв сухожилия надколенника в правом колене.

"В понедельник днем (23 сентября) ​​ему предстоит хирургическая операция, и после ее завершения будет выпущено новое обновление", - говорится в заявлении клуба.

❗ [MEDICAL NEWS]



Tests carried out on the first team player, Marc ter Stegen confirm that he has a complete rupture in the patella tendon in his right knee. On Monday afternoon he will undergo a surgical process and once complete a new update will be released. pic.twitter.com/V00BNZRQOI — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2024

По сообщениям испанских СМИ, на восстановление может понадобиться от 8 до 9 месяцев.

Напомним, что тер Штеген травмировался в конце первого тайма матча Ла Лиги против Вильярреала (5:1).

Травма произошла из-за того, что вратарь неудачно приземлился на газон. Тер Штеген испытывал сильную боль, и его быстро заменил Иньяки Пенья.

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