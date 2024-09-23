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Экс-вратарь Барселоны выразил готовность возобновить карьеру на фоне травмы Тер Штегена

Клаудио Браво может помочь своей экс-команде.
Сегодня, 17:15
Клаудио Браво / Getty Images
Клаудио Браво / Getty Images

Бывший вратарь Барселоны Клаудио Браво заговорил о возобновлении карьеры.

Чилиец заявил, что готов снова играть в футбол, если «сине-гранатовые» обратятся к его услугам на фоне травмы Марка-Андре Тер Штегена.

"Если Барселона позовет меня - я приду на помощь", - цитирует слова Браво издание WinWin.

Отметим, что тер Штеген получил тяжелую травму , из-за которой может пропустить весь сезон.

Клаудио объявил о завершении карьеры в августе этого года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Клаудио Браво

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