Бондаренко забил во втором матче УПЛ подряд после невероятного ассиста Тобиаса

Бразильский защитник отдал пас через себя.

В рамках 7 тура УПЛ Шахтер встречается с Оболонью.

Счет в матче был открыт на 18-ой минуте. Артем Бондаренко отличился во втором матче УПЛ подряд.

Хавбек донецкого клуба отправил мяч в сетку ворот ударом в одно касание после прекрасного паса через себя от Винисиуса Тобиаса.

На момент написания новости в матче продолжается перерыв. Счет - 1:0 в пользу «горняков».

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!