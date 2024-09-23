iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бондаренко забил во втором матче УПЛ подряд после невероятного ассиста Тобиаса

Бразильский защитник отдал пас через себя.
Сегодня, 18:59
Артем Бондаренко / Getty Images
Артем Бондаренко / Getty Images

В рамках 7 тура УПЛ Шахтер встречается с Оболонью.

Счет в матче был открыт на 18-ой минуте. Артем Бондаренко отличился во втором матче УПЛ подряд.

Хавбек донецкого клуба отправил мяч в сетку ворот ударом в одно касание после прекрасного паса через себя от Винисиуса Тобиаса.

На момент написания новости в матче продолжается перерыв. Счет - 1:0 в пользу «горняков».

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Артем Бондаренко Винисиус Тобиас

Статьи по теме

УПЛ: Колос одолел Зарю, Шахтер встретится с Оболонью УПЛ: Колос одолел Зарю, Шахтер встретится с Оболонью
Колос добыл первую победу в сезоне, обыграв Зарю за счет гола Третьякова Колос добыл первую победу в сезоне, обыграв Зарю за счет гола Третьякова
Кривбасс и Ворскла поделили очки, Полесье спаслось в игре с ЛНЗ Кривбасс и Ворскла поделили очки, Полесье спаслось в игре с ЛНЗ
Динамо - Рух: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Динамо - Рух: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Киберспорт21:52
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi снова первые, B8 в топ-30
Лига Европы21:34
Один из основных игроков Лацио может пропустить игру против Динамо
Украина20:59
Пушич: Я хочу, чтобы Бондаренко рос и делал разницу в каждом матче
Европа20:33
Флик высказался об успешном старте сезона в Ла Лиге после победы над Вильярреалом
Теннис20:02
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
Европа19:59
Шахтер достаточно легко разгромил Оболонь
Теннис19:57
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
Формула 119:43
Ферстаппен - о "войне" с ФИА: Это точно приближает меня к уходу из Формулы-1
Европа19:37
Игрок Ман Сити, который жаловался на слишком большое количество матчей, выбыл до конца сезона из-за травмы
Бокс19:05
"Он был в трансе": тренер Дюбуа заметил особенность поведения Джошуа
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK