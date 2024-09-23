Шахтер достаточно легко разгромил Оболонь

В рамках седьмого тура УПЛ Шахтер встретился с Оболонью.

«Горняки» открыли счет еще в первом тайме. Артем Бондаренко отличился после безумного ассиста Винисиуса Тобиаса.

Это был единственный гол в первой половине встречи, а вот во второй 45-минутке в ворота «пивоваров» залетело еще три мяча.

Сначала преимущество донецкого клуба удвоил Лассина Траоре, позже до разгромного счет довел Георгий Судаков, а точку поставил Невертон.

Шахтер - Оболонь 4:0

Голы: Бондаренко, 18, Траоре, 68 Судаков, 78, Невертон, 90

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