Матч чемпионата Италии перенесли из-за ливня

Аталанта сыграет с Комо на день позже.

Завершение пятого тура Серии А пришлось отложить на один день.

Как сообщает пресс-служба чемпионата, поединок между Аталантой и Комо вместо сегодняшнего состоится завтра. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Причиной переноса поединка стал сильный ливень в Бергамо, который сделал невозможным проведение поединка.

Отметим, что после четырех матчей Аталанта идет девятой с шестью пунктами, Комо на 19 месте с 2 очками.

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