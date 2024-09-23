iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Матч чемпионата Италии перенесли из-за ливня

Аталанта сыграет с Комо на день позже.
Вчера, 22:59
Getty Images
Getty Images

Завершение пятого тура Серии А пришлось отложить на один день.

Как сообщает пресс-служба чемпионата, поединок между Аталантой и Комо вместо сегодняшнего состоится завтра. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Причиной переноса поединка стал сильный ливень в Бергамо, который сделал невозможным проведение поединка.

Отметим, что после четырех матчей Аталанта идет девятой с шестью пунктами, Комо на 19 месте с 2 очками.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: италия

Статьи по теме

Кто выиграет итальянскую Серию А сезона-2024/2025: Интер - фаворит, пять команд готовы бросить вызов Кто выиграет итальянскую Серию А сезона-2024/2025: Интер - фаворит, пять команд готовы бросить вызов
Футболист Франции забил на 13-ой секунде Италии - это самый быстрый гол в истории сборной Футболист Франции забил на 13-ой секунде Италии - это самый быстрый гол в истории сборной
Евро U-19: Украина победила Италию и вышла в полуфинал Евро U-19: Украина победила Италию и вышла в полуфинал
Защитник сборной Англии повторил уникальное достижение экс-форварда сборной Италии Защитник сборной Англии повторил уникальное достижение экс-форварда сборной Италии
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:51
Европа23:51
Игрок Марселя жестко потроллил фанатов Лиона после победного дерби
Европа23:28
Шанс для Мудрика: Тренер Челси анонсировал ротацию в кубковом матче
Европа22:59
Матч чемпионата Италии перенесли из-за ливня
Европа22:34
Экс-игрок Реала может усилить Барселону
Киберспорт21:52
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi снова первые, B8 в топ-30
Лига Европы21:34
Один из основных игроков Лацио может пропустить игру против Динамо
Украина20:59
Пушич: Я хочу, чтобы Бондаренко рос и делал разницу в каждом матче
Европа20:33
Флик высказался об успешном старте сезона в Ла Лиге после победы над Вильярреалом
Теннис20:02
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
Европа19:59
Шахтер достаточно легко разгромил Оболонь
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK