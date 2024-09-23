Матч чемпионата Италии перенесли из-за ливня
Аталанта сыграет с Комо на день позже.
Завершение пятого тура Серии А пришлось отложить на один день.
Как сообщает пресс-служба чемпионата, поединок между Аталантой и Комо вместо сегодняшнего состоится завтра. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.
Причиной переноса поединка стал сильный ливень в Бергамо, который сделал невозможным проведение поединка.
Отметим, что после четырех матчей Аталанта идет девятой с шестью пунктами, Комо на 19 месте с 2 очками.
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