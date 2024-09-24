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Тренер Челси дерзко высказался о Мудрике: Надеюсь, он получит игровое время

Энцо Мареска в очередной раз заговорил об украинском вингере своей команды.
Сегодня, 08:57
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик довольно слабо начал нынешний сезон в составе "синих". Главный тренер лондонцев Энцо Мареска в очередной раз высказался относительно Михаила:

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"Я не думаю, что у него есть недостаток уверенности. Миша - это Миша, надо принимать его таким, какой он есть. Надеюсь, он получит игровое время и сможет стать лучше", - цитирует специалиста Фабрицио Романо.

Напомним, в сезоне 2024/25 Михаил Мудрик провел 4 матча на клубном уровне и отличился 1 заработанным пенальти.

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