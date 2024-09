Тренер Челси дерзко высказался о Мудрике: Надеюсь, он получит игровое время

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик довольно слабо начал нынешний сезон в составе "синих". Главный тренер лондонцев Энцо Мареска в очередной раз высказался относительно Михаила:

"Я не думаю, что у него есть недостаток уверенности. Миша - это Миша, надо принимать его таким, какой он есть. Надеюсь, он получит игровое время и сможет стать лучше", - цитирует специалиста Фабрицио Романо.

