Шанс для Мудрика: Тренер Челси анонсировал ротацию в кубковом матче

В рамках Кубка Лиги лондонский Челси встретится с низшелиговым Бэрроу.

Наставник «синих» Энцо Мареска, отвечая на вопрос о Михаиле Мудрике, анонсировал, что украинец, как и другие игроки ротации получит шанс поразить его в следующей игре.

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"Конкуренция важна для Мудрика. Она важна для всех игроков, все футболисты очень хорошо тренируются, но, к сожалению, я не могу давать всем одинаковое количество шансов.

Мудрик, как и все другие шансы, которые не получают много игрового времени, будут иметь завтра хороший шанс проявить себя и помочь нам в игре с Бэрроу", - заявил итальянский специалист.

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