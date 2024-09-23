iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шанс для Мудрика: Тренер Челси анонсировал ротацию в кубковом матче

Михаил получит свое игровое время.
Вчера, 23:28
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках Кубка Лиги лондонский Челси встретится с низшелиговым Бэрроу.

Наставник «синих» Энцо Мареска, отвечая на вопрос о Михаиле Мудрике, анонсировал, что украинец, как и другие игроки ротации получит шанс поразить его в следующей игре.

Читай также: Главный тренер Челси дал ценный совет Мудрику

"Конкуренция важна для Мудрика. Она важна для всех игроков, все футболисты очень хорошо тренируются, но, к сожалению, я не могу давать всем одинаковое количество шансов.

Мудрик, как и все другие шансы, которые не получают много игрового времени, будут иметь завтра хороший шанс проявить себя и помочь нам в игре с Бэрроу", - заявил итальянский специалист.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

Статьи по теме

Мареска: Челси на правильном пути, но это долгий путь Мареска: Челси на правильном пути, но это долгий путь
Челси с дублем Джексона разгромил Вест Хэм Челси с дублем Джексона разгромил Вест Хэм
Мудрик хочет покинуть Челси - источник Мудрик хочет покинуть Челси - источник
Главный тренер Челси дал ценный совет Мудрику Главный тренер Челси дал ценный совет Мудрику
Помочь журналистам

Видео

Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони
Дюбуа - Джошуа: видеообзор доминации Даниэля и уничтожение Энтони

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Калинина немного поднялись, Костюк - по-прежнему первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:51
Европа23:51
Игрок Марселя жестко потроллил фанатов Лиона после победного дерби
Европа23:28
Шанс для Мудрика: Тренер Челси анонсировал ротацию в кубковом матче
Европа22:59
Матч чемпионата Италии перенесли из-за ливня
Европа22:34
Экс-игрок Реала может усилить Барселону
Киберспорт21:52
Рейтинг команд по CS за 2024 год: NaVi снова первые, B8 в топ-30
Лига Европы21:34
Один из основных игроков Лацио может пропустить игру против Динамо
Украина20:59
Пушич: Я хочу, чтобы Бондаренко рос и делал разницу в каждом матче
Европа20:33
Флик высказался об успешном старте сезона в Ла Лиге после победы над Вильярреалом
Теннис20:02
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300
Европа19:59
Шахтер достаточно легко разгромил Оболонь
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK