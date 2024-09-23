Шанс для Мудрика: Тренер Челси анонсировал ротацию в кубковом матче
Михаил получит свое игровое время.
В рамках Кубка Лиги лондонский Челси встретится с низшелиговым Бэрроу.
Наставник «синих» Энцо Мареска, отвечая на вопрос о Михаиле Мудрике, анонсировал, что украинец, как и другие игроки ротации получит шанс поразить его в следующей игре.
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"Конкуренция важна для Мудрика. Она важна для всех игроков, все футболисты очень хорошо тренируются, но, к сожалению, я не могу давать всем одинаковое количество шансов.
Мудрик, как и все другие шансы, которые не получают много игрового времени, будут иметь завтра хороший шанс проявить себя и помочь нам в игре с Бэрроу", - заявил итальянский специалист.
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