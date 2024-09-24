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Косенко - о матче с Нидерландами на ЧМ по футзалу: У них есть слабые места

Тренер сборной Украины ждет интересной игры.
Сегодня, 09:57
Александр Косенко / Getty Images
Александр Косенко / Getty Images

Национальная сборная Украины по футзалу сегодня, 24 сентября, сыграет матч 1/8 финала чемпионата мира, где соперниками "сине-желтых" станет сборная Нидерландов.

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Главный тренер нашей команды Александр Косенко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния:

"Это сильная команда, составленная в основном из игроков арабского происхождения. Техническая, крепкая команда хорошо играют с мячом, комбинируют. Но есть у них и слабые места, которые мы будем пытаться использовать.

Да, хорошо их знаем, трижды за последние два года с ними играли, но и они хорошо нас знают. Никаких сюрпризов не будет. Будет интересная, напряженная игра, будем пытаться проявить себя и победить", - сказал Косенко.

Напомним, Украина квалифицировалась в плей-офф со второго места своей группы. Наши ребята уступили Аргентине, но обыграли Анголу и Афганистан.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футзал Александр Косенко

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