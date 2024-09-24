Динамо имеет одни из худших шансов на победу в Лиге Европы по версии суперкомпьютера

Хуже только у двух команд.

Суперкомпьютер компании Opta, которая специализируется на сборе разнообразной футбольной статистики, спрогнозировал результаты Лиги Европы.

Согласно модели, которая использовалась при расчете, наибольшие шансы на победу в турнире имеет Порту. На их выход в финал дают 29,6%.

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В топ-5 также вошли Атлетик, Славия, Тоттенхэм и Рома Артема Довбыка. Манчестер Юнайтед оказался аж на шестой строчке, их шансы на выход в финал оценивают в 14,1%.

Динамо расположилось на 30 позиции, имея лишь мизерные 0,6% на выход в финал. Хуже только Лудогорец и Ференцварош.

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