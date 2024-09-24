Матч с Лацио обслужит арбитр, при котором Динамо уже проигрывало
В среду, 25 сентября, Динамо встретится с Лацио в первом туре основной стадии Лиги Европы.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот матч была назначена бригада греческих арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.
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На линиях ему будут помогать соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым судьей станет Василис Фотиас.
За систему VAR будет отвечать грек Ангелос Эвангелу, а его ассистентом станет бельгиец Брам Ван Дрисхе.
Сидиропулос уже работал на матче Динамо, когда "бело-синие" в 2013 году в группе Лиги Европы в Киеве на НСК Олимпийский уступили бельгийскому Генку со счетом 0:1.
Напомним, что матч Динамо с Лацио состоится в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион и начнется в 22:00 по киевскому времени.
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Лацио.
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