Матч с Лацио обслужит арбитр, при котором Динамо уже проигрывало

На поединок киевлян и римлян в Лиге Европы назначена греческая бригада рефери.

В среду, 25 сентября, Динамо встретится с Лацио в первом туре основной стадии Лиги Европы.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот матч была назначена бригада греческих арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым судьей станет Василис Фотиас.

За систему VAR будет отвечать грек Ангелос Эвангелу, а его ассистентом станет бельгиец Брам Ван Дрисхе.

Источник: UEFA.COM

Сидиропулос уже работал на матче Динамо, когда "бело-синие" в 2013 году в группе Лиги Европы в Киеве на НСК Олимпийский уступили бельгийскому Генку со счетом 0:1.

Напомним, что матч Динамо с Лацио состоится в немецком Гамбурге на арене Фолькспаркштадион и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Лацио.

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