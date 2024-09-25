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Именитый голкипер подтвердил переговоры с Барселоной

Войцех Щенсны готов возобновить карьеру.
Сегодня, 17:59
Войцех Щенсны / Getty Images
Войцех Щенсны / Getty Images

Именитый польский голкипер Войцех Щенсны готов возобновить свою карьеру всего через несколько месяцев после объявления о завершении.

Вратарь подтвердил, что он ведет переговоры с каталонской Барселоной о переходе на правах свободного агента.

«Да, я сейчас разговариваю с руководством Барселоны и рассматриваю переход в этот клуб. Это было бы неуважением, если бы я не рассматривал такую возможность для своей карьеры.

Барса - один из лучших клубов мира», - цитирует слова Щенсны Фабрицио Романо со ссылкой на издание Sport.

Отметим, что после завершения контракта с Ювентусом Войцех не нашел себе команду до завершения трансферного окна и решил закончить карьеру, но для него открылась возможность перехода в Барселону из-за страшной травмы Тер Штегена.

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