Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны против Райо Вальекано в Ла Лиге

Жирона сыграла в нулевую ничью с Райо Вальекано в седьмом туре испанской Ла Лиги. Украинский вингер каталонцев провел на поле весь матч.

Читай также: Жирона не смогла победить в четвертом матче подряд

Статистический портал WhoScored оценил действия футболистов в матче чемпионата Испании. Цыганков получил отметку 6,8. Лучшим игроком матча стал одноклубник Виктора – испанский защитник Мигель Гутьерес.

Стоит отметить, что Цыганков не отметился результативными действиями в матче. В пассиве футболиста желтая карточка, которую он получил на 20-й минуте матча.

Источник: whoscored.com

Напомним, Жирона занимает 12 место в турнирной таблице Ла Лиги. У подопечных Мичелы есть 8 турнирных пунктов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!