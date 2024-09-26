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Стала известна оценка Цыганкова за матч Жироны против Райо Вальекано в Ла Лиге

В пассиве украинца желтая карточка.
Сегодня, 09:20
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Жирона сыграла в нулевую ничью с Райо Вальекано в седьмом туре испанской Ла Лиги. Украинский вингер каталонцев провел на поле весь матч.

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Статистический портал WhoScored оценил действия футболистов в матче чемпионата Испании. Цыганков получил отметку 6,8. Лучшим игроком матча стал одноклубник Виктора – испанский защитник Мигель Гутьерес.

Стоит отметить, что Цыганков не отметился результативными действиями в матче. В пассиве футболиста желтая карточка, которую он получил на 20-й минуте матча.

Источник: whoscored.com

Напомним, Жирона занимает 12 место в турнирной таблице Ла Лиги. У подопечных Мичелы есть 8 турнирных пунктов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Виктор Цыганков ФК Жирона

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