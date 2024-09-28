Эвертон - Кристал Пэлас 2:1: обзор матча и результат игры 28.09.2024

В субботу, 28 сентября, Эвертон принимал на своем поле с Кристал Пэлас в рамках шестого тура английской Премьер-лиги.

Подопечные Шона Дайча в этом поединке сумели одержать первую победу в нынешнем розыгрыше АПЛ, обыграв соперника со счетом 2:1.

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Гости вели в счете с десятой минуты, когда отличился Марка Гэи, однако во втором тайме "ириски" отыгрались и обеспечили себе позитивный результат благодаря дублю Дуайта Макнила.

Источник: Getty Images

Виталий Миколенко в этом матче вернулся на поле после болезни, из-за которой был вынужден пропустить три поединка. Украинский защитник вышел в старте Эвертона и провел всю игру.

Источник: Getty Images

Эвертон, имея в своем активе четыре очка, занимает на данный момент 15-е место в турнирной таблице АПЛ. Кристал Пэлас с тремя баллами идет на 17-й позиции.

Статистика матча Эвертон - Кристал Пэлас шестого тура чемпионата Англии

Эвертон - Кристал Пэлас - 2:1

Голы: Макнил, 47, 54 - Гэи, 10

Ожидаемые голы (xG): 1.15 - 0.89

Владение мячом: 41% - 59%

Удары: 9 - 16

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 5 - 8

Фолы: 13 - 11

Эвертон: Пикфорд - Янг, Тарковски, Брентвейт, Миколенко - Мангаля (Гана Гуе, 83), Дукуре - Линдстрем (Гаррисон, 46), Макнил (Гарнер, 83), Ндиае - Калверт-Льюин.

Кристал Пелас: Хендерсон - Муньос, Лакруа, Гэи, Митчелл - Уортон (Хьюз, 88), Лерма, Камада (Сарр, 62) - Нкетиа (Шлупп, 73), Эзе - Матета.

Предупреждения: Калверт-Льюин, Пикфорд.

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