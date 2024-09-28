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Дженоа - Ювентус 0:3: обзор матча и результат игры 28.09.2024

"Бьянконери" сделали результат во втором тайме, оформив разгром генуэзцев.
Сегодня, 21:04
Ювентус разгромил Дженоа / Getty Images
Ювентус разгромил Дженоа / Getty Images

В субботу, 28 сентября, Дженоа принимала на своем поле Ювентус в рамках шестого тура итальянской Серии А.

Подопечные Тьяго Мотты во втором тайме сумели оформить победный для себя результат, отправив в ворота соперника три безответных мяча.

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После безголевого первого тайма Ювентус в начале второй половины встречи получил право на пенальти за игру рукой защитника Дженоа в своей штрафной. Душан Влахович удар с одиннадцатиметровой отметки реализовал. Вскоре серб успешно откликнулся на передачу в штрафную и оформил дубль.

Источник: Getty Images

Точку в матче на 89-й минуте поставил арендованный у Порту Франсишку Консейсау, который забил свой первый гол за туринцев и довел счет до разгромного.

Источник: Getty Images

Ювентус набрал 12 очков и вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. Дженоа с пятью баллами занимает 16-ю позицию.

Статистика матча Дженоа - Ювентус шестого тура чемпионата Италии

Дженоа - Ювентус 0:3

Голы: Влахович, 48 (пен.), 55, Консейсау, 89

Ожидаемые голы (xG): 0.57 - 2.75
Владение мячом: 34% - 66%
Удары: 7 - 11
Удары в створ: 1 - 3
Угловые: 5 - 3
Фолы: 8 - 14

Дженоа: Голлини - Де Винтер, Бани, Васкес - Дзаноли (Сабелли, 85), Фрэндруп, Бадель (Богинен, 25), Миретти (Каса, 69), Аханор (Маттурро, 69) - Пинамонти, Оливейра (Анкие, 69).

Ювентус: Перин - да Силва, Калулу (Камбьязо, 74), Бремер, Рухи (Савона, 74) - Фаджоли, Маккенни (Луис, 62) - Гонсалес (Консейсау, 62), Копмейнерс, Йилдыз (Тюрам, 74) - Влахович.

Предупреждения: Френдруп, Васкес - Фаджоли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус дженоа чемпионат Италии Серия А

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