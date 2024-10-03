Динамо объявило состав на игру против Хоффенхайма
Динамо Киев определилось с составом на матч второго тура Лиги Европы.
В стартовой 11-ке киевлян достаточно неожиданно появится Николай Михайленко. Он составит тройку полузащиты с Владимиром Бражко и Николаем Шапаренко.
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Динамо: Бущан - Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев - Бражко, Шапаренко, Михайленко - Волошин, Кабаев, Ванат
Запасные: Нещерет, Игнатенко, Вивчаренко, Биловар, Дячук, Тымчик, Шепелев, Рубчинский, Андриевский, Пихаленок, Герреро
Хоффенхайм: Бауман - Нсоки, Штах, Акпогума - Гриллич, Бишов, Прасс, Жандре - Гложек, Крамарич, Морштедт
Запасные: Филип, Кадержабек, Дрекслер, Юрасек, Шавеш, Тохумджу, Бюльтер, Табакович, Ларсен
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