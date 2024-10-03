Динамо объявило состав на игру против Хоффенхайма

В старте киевлян есть одна неожиданность.

Динамо Киев определилось с составом на матч второго тура Лиги Европы.

В стартовой 11-ке киевлян достаточно неожиданно появится Николай Михайленко. Он составит тройку полузащиты с Владимиром Бражко и Николаем Шапаренко.

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Динамо: Бущан - Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев - Бражко, Шапаренко, Михайленко - Волошин, Кабаев, Ванат

Запасные: Нещерет, Игнатенко, Вивчаренко, Биловар, Дячук, Тымчик, Шепелев, Рубчинский, Андриевский, Пихаленок, Герреро

Хоффенхайм: Бауман - Нсоки, Штах, Акпогума - Гриллич, Бишов, Прасс, Жандре - Гложек, Крамарич, Морштедт

Запасные: Филип, Кадержабек, Дрекслер, Юрасек, Шавеш, Тохумджу, Бюльтер, Табакович, Ларсен

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