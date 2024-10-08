"В городе появился еще один Давид": Фиорентина отметила двойной сейв Де Хеа
Испанский кипер стал главным героем матча с Миланом.
Фиорентина отметила двойной сейв пенальти от Давида Де Хеа.
Напомним, в матче седьмого тура Серии А "фиалки" играли с Миланом.
Матч завершился победой команды Палладино выиграла со счетом 1:2, а Давид Де Хеа записал на свой сччет два сейва с пенальти.
После этого в социальных сетях клуба появилось фото статуи Давида работы Микеланджело Буонарроти с прифотошопленной фоткой Де Хеа.
"В городе появился еще один Давид", - подписала фото Фиорентина.
+++ C’è un altro David in città💜 +++#forzaviola #fiorentina @D_DeGea pic.twitter.com/0YaS56YX2p— ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 7, 2024
Ранее также сообщалось, что руководство Милана поддерживает Фонсеку.
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