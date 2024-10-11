iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Манчестер Юнайтед задумался о возвращении игрока, которого продал прошлым летом

Проблема на данной позиции может вынудить манкунианцев воспользоваться опцией.
Сегодня, 16:55
Альваро Фернандес / Getty Images
Альваро Фернандес / Getty Images

Манчестер Юнайтед начал сезон-2024/25 без здорового левого защитника: Люк Шоу и Тайрелл Маласия не провели на поле ни единой минуты. Вместо них на левом фланге обороны играет Диогу Далот.

В связи с этим "красные дьяволы" задумались над тем, чтобы вернуть на Олд Траффорд игрока, который покинул его всего несколько месяцев назад.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на португальское издание O Jogo, Юнайтед может воспользоваться опцией обратного выкупа, которая была прописана в сделке с Бенфикой по Альваро Фернандесу.

Испанский защитник присоединился к "орлам" еще в январе, отправившись в аренду до конца сезона-2023/24. Летом Бенфика выкупила игрока за 6 миллионов евро.

Читай также: Манчестер Сити присоединился к Барселоне в гонке за вратаря сборной Португалии

На счету 21-летнего защитника четыре предупреждения в девяти матчах Бенфики во всех турнирах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Бенфика Лиссабон

Статьи по теме

Саутгейт не собирается работать в Манчестер Юнайтед Саутгейт не собирается работать в Манчестер Юнайтед
Легенда Манчестер Юнайтед рассказал, кто должен заменить тен Хага Легенда Манчестер Юнайтед рассказал, кто должен заменить тен Хага
Тен Хаг взял отпуск на время международной паузы Тен Хаг взял отпуск на время международной паузы
Жена Роналду поделилась фото их сына, на котором заметно что Криштиану-младший фанатеет от игрока МЮ Жена Роналду поделилась фото их сына, на котором заметно что Криштиану-младший фанатеет от игрока МЮ
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: Украина сыграет с Грузией, матчи Германии, Нидерланд и Швеции
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров
просмотров
ЧМ-2024 по футзалу: Украина уничтожила Францию в матче за "бронзу"
просмотров

Последние новости

Европа17:47
Легенда Ливерпуля планирует завершить карьеру после неудачи с поиском нового клуба
Лига наций17:28
Украину и Чехию рассудит рефери, работавший на скандальном матче "сине-желтых" с Италией
Европа17:25
Карвахаль успешно перенес операцию на колене
Европа17:23
Сборная Украины по футзалу поднялась в топ-10 рейтинга после исторического достижения на чемпионате мира
Европа16:55
Манчестер Юнайтед задумался о возвращении игрока, которого продал прошлым летом
Украина16:40
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 12-го и 13-го туров
Европа16:22
Манчестер Сити присоединился к Барселоне в гонке за вратаря сборной Португалии
Формула 115:41
Мерседес подготовил существенное обновление болида для Гран-при США
Европа15:08
Милан работает над продлением контрактов с тремя игроками
Лига наций14:50
Травмированные Родри и Карвахаль посетили сборную Испании - трогательные кадры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK