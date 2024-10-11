Манчестер Юнайтед задумался о возвращении игрока, которого продал прошлым летом

Манчестер Юнайтед начал сезон-2024/25 без здорового левого защитника: Люк Шоу и Тайрелл Маласия не провели на поле ни единой минуты. Вместо них на левом фланге обороны играет Диогу Далот.

В связи с этим "красные дьяволы" задумались над тем, чтобы вернуть на Олд Траффорд игрока, который покинул его всего несколько месяцев назад.

Как сообщает Sky Sports со ссылкой на португальское издание O Jogo, Юнайтед может воспользоваться опцией обратного выкупа, которая была прописана в сделке с Бенфикой по Альваро Фернандесу.

Испанский защитник присоединился к "орлам" еще в январе, отправившись в аренду до конца сезона-2023/24. Летом Бенфика выкупила игрока за 6 миллионов евро.

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На счету 21-летнего защитника четыре предупреждения в девяти матчах Бенфики во всех турнирах.

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