Манчестер Сити присоединился к Барселоне в гонке за вратаря сборной Португалии

Английский клуб рассматривает Диогу Кошту в качестве того, кто заменит Эдерсона.

Манчестер Сити присоединился к Барселоне в гонке за вратаря Порту и сборной Португалии Диого Кошту, сообщает Sky Sports со ссылкой на испанское издание SPORT.

По информации источника, каталонцы заинтересована в подписании 25-летнего голкипера, который заменит Марк-Андре тер Штегена. Напомним, что немец выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

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Тем не менее, испанская команда столкнется с конкуренцией со стороны чемпиона Англии. "Горожане" ищут преемника Эдерсона, чей контракт с манчестерским клубом истекает в 2026 году.

В нынешнем сезоне Диогу Кошта принял участие в 11 матчах Порту во всех турнирах, в которых он пропустил 13 голов и пять раз отстоял на "ноль".

Ранее форвард Манчестер Сити Эрлинг Холанд поделился с фанатами новостью, что скоро он станет отцом.

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