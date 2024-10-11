Европейские лиги подадут жалобу против FIFA в антимонопольные органы ЕС

Европейские лиги совместно с FIFPro в понедельник подадут жалобу против FIFA, пишет Reuters.

О своем намерении организации сообщали еще летом, но теперь стали известны конкретные сроки подачи жалобы.

Она будет направлена против перегруженного календаря, который ставит под угрозу здоровье футболистов. Также истцы утверждают, что FIFA злоупотребляет своей властью.

Тем не менее, федерация футбола уже заявила, что действующий календарь был единогласно утвержден после всесторонних консультаций, в которых принимали участие в том числе FIFPro и лиги.

Ранее также глава УЕФА раскритиковал футболистов, призывающих к забастовке.

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