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"А кто жалуется?": Чеферин отреагировал на призывы о бойкоте

Функционер, между тем, признал переполненность календаря.
Сегодня, 21:05
Александер Чеферин / Getty Images
Александер Чеферин / Getty Images

Глава УЕФА Александер Чеферин проккоментировал призывы бойкота от футболистов.

Функционер признал, что на текущий момент календарь переполнен, однако он все равно недоволен теми, кто жалуется.

"Нужно признать, что календарь матчей заполнен до отказа. Мы достигли предела. В то же время клубы и игроки по-разному реагируют на это. Некоторые из них перегружены. У других есть свободные окна. 

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Справедливости ради, хочу сказать, что я придерживаюсь того, что сказал два месяца назад, – места для дополнительных матчей больше нет. Но я должен добавить: а кто жалуется? Те, у кого самые высокие зарплаты, и те клубы, у которых по 25 топ-игроков. Те, у кого зарплаты ниже, и клубы, у которых всего 11 игроков, не жалуются. Они любят играть", - приводит слова Чеферина BBC.

Ранее также сообщалось, что Саутгейт не намерен работать в МЮ.

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