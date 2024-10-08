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Ляпорт: Забастовка - единственное решение, которое видят игроки

Календарь вызывает все большее недовольство.
Вчера, 22:26
Аймерик Ляпорт / Getty Images
Аймерик Ляпорт / Getty Images

Защитник Ан-Насра и сборной Испании Аймерик Ляпорт заявил, что страйк становится единственным решением, которое видят футболисты.

Испанец присоединился к критике перегруженного календаря, а так же к мнению тех, кто считает, что пришло время решительных действий.

"Мы много об этом говорим, и все чаще. Об этом говорят много, и к тому же у нас уже был разговор между собой во время этого сбора сборной Испании. Ритм слишком высок, слишком много матчей.

К тому же, игроки, которые играют в Лиге чемпионов, получают два дополнительных матча в случае плей-офф. На уровне сборных добавилась Лига наций, есть Клубный чемпионат мира. Это слишком, слишком много матчей.

На самом деле, забастовка игроков - единственное решение, которое мы видим, чтобы остановить это. С каждым годом ситуация становится все хуже, игрокам трудно. Мы видим, что многие испанские игроки не приехали из-за физических проблем", - цитирует Ляпорта RMC Sport.

Ранее также игрок сборной Испании покинул команду из-за травмы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аймерик ляпорт

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