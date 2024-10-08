Звезда сборной Испании покинул расположение национальной команды
Нико Уильямс получил повреждение на тренировке.
Вингер сборной Испании и Атлетика Нико Уильямса покинул расположение сборной Испании.
Как сообщает RFEF, игрок почувствовал дискомфорт во время тренировки.
В результате медицинского обследования было принято решение отправить Уильямса обратно в клубное расположение.
В Атлетике еще раз проведут обследование игрока, чтобы определить степень тяжести повреждения. Однако сейчас предполагается, что Нико будет готов к следующему матчу Ла Лиги.
Вместо Нико Уильямс в сборную был вызван игрок Манчестер Сити Серхио Гомес.
Ранее также стало известно, что Магуйар вылетел на несколько недель.
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