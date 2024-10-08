iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Звезда сборной Испании покинул расположение национальной команды

Нико Уильямс получил повреждение на тренировке.
Вчера, 22:03
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Вингер сборной Испании и Атлетика Нико Уильямса покинул расположение сборной Испании.

Как сообщает RFEF, игрок почувствовал дискомфорт во время тренировки. 

В результате медицинского обследования было принято решение отправить Уильямса обратно в клубное расположение.

В Атлетике еще раз проведут обследование игрока, чтобы определить степень тяжести повреждения. Однако сейчас предполагается, что Нико будет готов к следующему матчу Ла Лиги.

Вместо Нико Уильямс в сборную был вызван игрок Манчестер Сити Серхио Гомес.

Ранее также стало известно, что Магуйар вылетел на несколько недель.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нико Уильямс

Статьи по теме

"Хочу войти в историю": Нико Уильямс остается в Атлетике "Хочу войти в историю": Нико Уильямс остается в Атлетике
Уильямс может подписать контракт с Барселоной уже на следующей неделе Уильямс может подписать контракт с Барселоной уже на следующей неделе
Звезда Атлетика и сборной Испании принял окончательное решение о своем будущем Звезда Атлетика и сборной Испании принял окончательное решение о своем будущем
Барселона приостановила работу над трансфером Нико Уильямса Барселона приостановила работу над трансфером Нико Уильямса
Помочь журналистам

Видео

Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой
Разобрался со всей защитой и забил: четвертый гол Довбика за Рому в обзоре матча с Монцой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева установила личный рекорд, Свитолина поднялась в топ-25
просмотров
Футбол сегодня: матчи Шахтера и Динамо в УПЛ, игры Баварии, Манчестер Юнайтед, Челси и ПСЖ
просмотров
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
просмотров
УПЛ: Полесье обыграло Ворсклу, Шахтер разгромил ЛНЗ, победа Динамо над Кривбассом
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:30
Лига наций23:30
Сборная Украины провела первую тренировку в форме от нового технического партнера
Лига наций22:55
Степаненко тренировался вне общей группы сборной Украины
Европа22:45
Не EA FC: Карвахаль показал, во что играет в свободное время
Европа22:26
Ляпорт: Забастовка - единственное решение, которое видят игроки
Лига наций22:22
Украина - Грузия: где смотреть матч Лиги наций
Европа22:03
Звезда сборной Испании покинул расположение национальной команды
Лига наций21:30
Украина - Грузия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Другие21:25
Украинка стала чемпионкой мира по фридайвингу
Европа21:05
Многолетний спортивный директор Манчестер Сити покинет клуб
Лига наций20:40
Украина - Грузия: прогноз на матч Лиги наций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK