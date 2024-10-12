Знаменитый футболист Ливерпуля завершил карьеру в 33 года

Матип не нашел себе команду после ухода из английского клуба.

Ливерпуль официально подтвердил, что центральный защитник Жоэль Матип завершил футбольную карьеру в 33 года.

Последним клубом камерунца был Ливерпуль. Он покинул клуб летом как свободный агент.

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В своей карьере он выступал за Шальке, с которым выиграл Кубок и Суперкубок Германии.

В составе Ливерпуля завоевал золотые медали АПЛ, Кубка и Суперкубка Англии, Кубка лиги, Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.

За сборную Камеруна Матип провел 27 матчей, в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль определился с возможными заменами главной звезде.

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