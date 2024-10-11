Ливерпуль определился с возможными заменами главной звезде, которая может перейти в Реал
«Красные» составили шорт-лист альтернатив Тренту Александру-Арнольду.
Мерсисайдский Ливерпуль готовится к жизни без Трента Александра-Арнольда.
Как сообщает CaughtOffside, "красные" составили шорт-лист из трех кандидатов на замену англичанину, контракт которого истекает летом 2025 года.
Английский топ-клуб рассматривает приобретение Джереми Фримпонга из Байера. Также возможны трансферы Вандерсона из Монако и Майкла Кайоде из Фиорентины.
Отметим, что Трентом Александром-Арнольдом интересуется Реал.
В текущем сезоне 26-летний защитник провел 9 матчей, отдав 2 ассиста.
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