Ливерпуль определился с возможными заменами главной звезде, которая может перейти в Реал

Мерсисайдский Ливерпуль готовится к жизни без Трента Александра-Арнольда.

Как сообщает CaughtOffside, "красные" составили шорт-лист из трех кандидатов на замену англичанину, контракт которого истекает летом 2025 года.

Английский топ-клуб рассматривает приобретение Джереми Фримпонга из Байера. Также возможны трансферы Вандерсона из Монако и Майкла Кайоде из Фиорентины.

Отметим, что Трентом Александром-Арнольдом интересуется Реал.

В текущем сезоне 26-летний защитник провел 9 матчей, отдав 2 ассиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!