Сборная Украины U-17 обидно уступила лидерство в группе сверстникам из Бельгии

К счастью, команда досрочно гарантировала себе проход в следующий раунд.

Во вторник, 15 октября, сборная Украины U-17 встречалась с одногодками из Бельгии в рамках третьго тура квалификации Евро-2025.

Обе команды до этого обыграли Казахстан и Косово и прошли во второй раунд квалификации. Матч решал только судьбу лидерства в группе 4.

Бельгия быстро открыла счет, но затем наша команда сумела надавить, создав немало опасностей в штрафной соперника.

Отыграться удалось лишь во втором тайме - Зудин добил в пустые после удара Шишкевича, но, к сожалению, на последних минутах бельгийцам удалось забить победный гол.

В итоге, Бельгия заняла первое место с девятью очками, Украина финишровала второй - с шестью.

Второй раунд отбора состоится весной 2025 года, 38 команд сыграют в семи группах за семь путевок на Евро-2025, который пройдет в Албании.

Украина U-17 – Бельгия U-17 1:2

Голы: Зудин, 58 - Мутеба, 9, да Силва, 90

Украина (U-17): Крапивин, Соломон, Ткаченко, Онищук, Калюжный (Залипка, 84), Кутья (Джурабаев, 46), Люсин (Петровский, 46), Слива (Меньшиков, 74), Шишкевич (Андрейко, 80), Зудин, Зубрий.

Бельгия (U-17): Эверс, Ривера, Йонкерс, Каперс, Даркон, Хамдави (де Ваннемакер, 61), Траоре (Оятамбве, 79), Фернандес (да Силва, 61), Камара (Силла, 61), Мутеба, Муренци.

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