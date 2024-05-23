Сборная Украины U-17 потеряла шансы на проход в плей-офф Евро-2024

Сербия победой над Кипром лишила подопечных Юрия Мороза возможности выйти из группы.

В рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы U-17 Сербия встретилась с Кипром.

Хозяева турнира киприоты открыли счет в конце первого тайма, но это все на что их хватило.

Зато Сербия еще в компенсированное время первой 45-минутки сравняла счет, а во втором тайме забила еще дважды.

Таким образом, Украина потеряла все шансы на проход в раунд плей-офф Евро-2024.

Кипр - Сербия 1:3

Голы: Йоанну, 35 - Цветкович, 45+3, Стоянович, 53, Костов, 63

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