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"Я бросаю их в мешок де**ма": Кантона раскритиковал увольнение Фергюсона с МЮ

Легенда Манчестера заступился за шотландского специалиста.
Вчера, 22:40
Алекс Фергюсон / Getty Images
Алекс Фергюсон / Getty Images

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Эрик Кантона прокомментировал информацию, что клуб перестанет выплачивать Алексу Фергюсону деньги за работу послом.

Именитый футболист опубликовал пост, в котором раскритиковал руководство клуба, которое хочет уменьшить расходы.

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"Сэр Алекс Фергюсон должен иметь возможность делать в клубе все, что ему вздумается, вплоть до дня его смерти.

Такой недостаток уважения. Это совершенно скандально. Сэр Алекс Фергюсон навсегда будет моим боссом. И я бросаю их всех в большой мешок дерьма", - написал Кантона.

Напомним, Манчестер Юнайтед выдал худший старт в чемпионате Англии за последние 35 лет.

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