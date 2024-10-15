"Я бросаю их в мешок де**ма": Кантона раскритиковал увольнение Фергюсона с МЮ

Бывший нападающий Манчестер Юнайтед Эрик Кантона прокомментировал информацию, что клуб перестанет выплачивать Алексу Фергюсону деньги за работу послом.

Именитый футболист опубликовал пост, в котором раскритиковал руководство клуба, которое хочет уменьшить расходы.

Читай также: Легенда Англии предложила "безразличному" Рэшфорду сменить Манчестер Юнайтед на Италию

"Сэр Алекс Фергюсон должен иметь возможность делать в клубе все, что ему вздумается, вплоть до дня его смерти.

Такой недостаток уважения. Это совершенно скандально. Сэр Алекс Фергюсон навсегда будет моим боссом. И я бросаю их всех в большой мешок дерьма", - написал Кантона.

Напомним, Манчестер Юнайтед выдал худший старт в чемпионате Англии за последние 35 лет.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!