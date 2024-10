Манчестер Юнайтед выдал худший старт в чемпионате Англии за последние 35 лет

Манчестер Юнайтед не смог обыграть на выезде Астон Виллу (0:0) в матче седьмого тура АПЛ.

За первые семь туров команда Эрика тен Хага набрала всего восемь очков (2 победы, 2 ничьи, 3 поражения).

Согласно Opta, это стало худшим стартом для манкунианцев с сезона-1989/90, когда они набрали семь очков. Тогда "красные дьяволы" под руководством еще не сэра, но Алекса Фергюсона финишировали на тринадцатом месте - его худший результат во главе клуба.

8 - With eight points (W2 D2 L3), this is Manchester United's lowest tally in their opening seven matches of a league season since 1989-90 (7), when they went on to finish 13th under Alex Ferguson - his lowest league finish in charge of the club. Meagre. pic.twitter.com/RF3Z1iBrOo