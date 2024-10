Тоттенхэм установил новый антирекорд АПЛ

Матч седьмого тура Английской Премьер-лиги между Брайтоном и Тоттенхэмом завершился победой первых со счетом 3:2.

В первом тайме лондонский клуб организовал для себя преимущество в два гола, но после перерыва "чайки" не только отыгрались, но и вышли вперед.

Как сообщает Opta, Тоттенхэм стал первой командой в истории АПЛ, которая умудрилась проиграть десять матчей, по ходу которых она вела в счете с разницей в два гола.

Причем "шпоры" лидируют с запасом, опережая ближайшего преследователя на три подобных случая.

