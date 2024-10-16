Экс-игрок Барселоны - о сравнении Ямаля и Месси: Ламину надо идти своим путем

Бывший футболист Барселоны, а ныне тренер Комо Сеск Фабрегас рассказал, кого считает самым талантливым игроком в мире.

По словам специалиста, такое звание безусловно заслуживает вингер «блаугранас» Ламин Ямаль.

"Самый талантливый игрок мира? Я бы, пожалуй, сказал Ламин Ямал... за влияние, которое он имеет. Видеть то, как он выражает себя на поле, фантастически из-за его креативности. Я думаю, что он уникальный талант.

Он всегда делает разницу, когда на него давят. А когда этого не происходит, он всегда находит правильное решение, независимо от того, чего требует игра в определенный момент.

Он умеет читать игру и понимать, что нужно. Я считаю это признаком большого игрока, очень зрелого. Больше всего мне нравится то, что кажется, будто он играет на улице. Такое ощущение, что для него все становится очень легким. У него чистый ум", - считает Сеск.

Также испанец отреагировал на то, что его соотечественника сравнивают с его экс-содноклубником Лионелем Месси.

Фабрегас считает, что сравнивать кого-либо с кем-либо неуместно, поскольку история каждого футболиста является по своему уникальной.

"Я могу это понять, но мне это не нравится, поскольку я считаю, что каждый игрок разный и мы все имеем собственную историю. Ламину нужно идти своим путем. Бесспорно, есть признаки, которые всегда заставляют возвращаться к тому, каким был Лео".

Впрочем, экс-полузащитник отметил, что он понимает, почему такое происходит.

"Думаю, это абсолютно нормально, особенно для болельщиков Барселоны, которые пережили тяжелый период с некоторыми трудностями. Восхищение, которое сейчас приносит Ламин, является очень важным. У него есть потенциал, чтобы в течение многих лет очень хорошо выступать за Барселону", - добавил Сеск.

Напомним, ранее сообщалось, что Ямаль получил мышечную травму.

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